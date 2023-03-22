Antakya Medeniyetler Korosu’ndan, Adana’da dayanışma konseri

Depremler de 7 üyesini kaybeden, birçok üyesi de enkaz altından kurtarılan Antakya Medeniyetler Korosu, 28 Mart 2023 Salı günü Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde dayanışma konseri vereceği belirtildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun iş birliğiyle düzenlenecek olan “Seyhan’dan Asi’ye el birliğiyle” mesajının verileceği anma konserinin hem depremde yıkılan şehirlerde yaraların sarılması için dayanışma sergilemek hem de depremde hayatını kaybeden 7 koro sanatçısının ailelerine ve depremzede koro üyelerine destek olmak adına yapıldığı kaydedildi.

2007 yılında kurulan ve kadrosunda bir çok amatör sanatçının yer aldığı Antakya Medeniyetler Korosu’nun Kuruluş amacının, Hatay’ın kültürel zenginliğini ve hoşgörü kültürünü dünyaya tanıtmak, ülke ve dünya barışına katkıda bulunmak olduğu ifade edildi.

Hatay’ın dünya çapında bir markası haline gelmişken depremin en ağır yaralarından birini yaşamak zorunda kalan koro, İstanbul’dan da benzer bir öneri aldı. Komşu il Adana’nın ardından İstanbul’da düzenlenecek geceye 40 dolayında ünlü sanatçının da katılacağı bildirdi.

28 Mart akşamı konseri için aynı gün aynı salonda yapılacak prova, farklı okullardan öğrenciler tarafından izleneceği belirtildi.