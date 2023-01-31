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Adanaspor’da, Altay maçı hazırlıkları
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, Cuma günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
ADANA 31.01.2023, 16:23
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, Cuma günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Toto 1.Lig’in 22.haftasında Adanaspor, Cuma günü deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Çatalan Tesislerindeki antrenman Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Ardından çift kale maç ile son buldu.