Adanalılar iftarda kebapçılara akın etti

Adana’da vatandaşlar iftarda kebapçılara akın ediyor. Kebapçı Yaşar Aydın, "Adana’da iftarlar kebapla açılır. Sahurda bile kebap yenir. Adanalı ve Adana’ya gelen misafirler orucu kebapla açar. Bu değişik bir kültür" dedi.

Mübarek Ramazan ayında Adanalılar iftarda kebapçılara giderek oruçlarını Adana Kebap ile açıyor. Bazı Adanalılar sahurda bile kebapçılara giderek ciğer yiyip sahurunu yapıyor.

Adana’da uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, "Adana’da iftarlar kebapla açılır. Sahurda bile kebap yenir. Adanalı ve Adana’ya gelen misafirler orucu kebapla açar. Bu değişik bir kültür. Adanalılar kebabı çok seviyor. Biz de onlara en güzel şekilde hizmet ediyoruz" diye konuştu.