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Adana’da terör örgütü üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

Adana’da terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDGH’ya üye olma suçundan aranan şüpheli yakalandı.

ADANA 21.03.2023, 17:13
Adana’da terör örgütü üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

Adana’da terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDGH’ya üye olma suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki denetimlerde, durdurulan bir şüphelinin terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDGH’ya üye olma suçundan arandığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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