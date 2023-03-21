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Adana’da terör örgütü üyeliğinden aranan zanlı yakalandı
Adana’da terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDGH’ya üye olma suçundan aranan şüpheli yakalandı.
ADANA 21.03.2023, 17:13
Adana’da terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDGH’ya üye olma suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki denetimlerde, durdurulan bir şüphelinin terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDGH’ya üye olma suçundan arandığını belirledi.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.