Adana’da minik öğrencilerden karma sergi

Sanatçı Nihan Karadeniz’in 6-14 yaş arası öğrencilerinin işlerinden oluşan karma sergi Adana Ressamlar Derneği Kaman Sanat Galerisi’nde açıldı.

8 Haziran tarihine kadar açık kalacak sergiye Aras Efe Aydemir, Ateş Eryürek, Azra Yılmaz, Baran Türkmen, Cansu Sofuoğlu, Defne Altan, Defne Durdudiler, Deren Umur, Kerem Güleryüz, Kuzey Güntürk Mert Güçlü, Mustafa Özekenci, Nazlı Kalfa, Nil Kabakçı ve Osman Özler eserleri ile katıldı.

Minik sanatçılar, akrilik, karakalem, toz pastel, yağlı pastel, suluboya ve diaroma tekniklerden oluşan toplam 62 eser sergiledi. Minik sanatçılar bir yıl boyunca yaptığı çalışmalardan oluşan bir seçkiyle Adana sanat izleyicisinin beğenisine sundular.

Sanat eğitiminde çağdaş sanat çalışmalarının yanı sıra temel sanat eğitimine de yer veren Nihan Karadeniz, çocukların sanatla iç içe büyümesinin yanı sıra izleyici olarak da sanata destek vermelerinin çok değerli olduğunu vurguladı.