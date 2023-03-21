Adana’da aranan cinayet zanlısı yakalandı

Adana’da iki kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay önce merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi’nde iki kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan İ.B’nin, bir akrabasının evinde saklandığını belirledi. Ekipler, Karataş ilçesi Meletmez Mahallesi’nde belirlenen adrese yaptığı operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen İ.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.