Adana’da abart egzoz takılan 21 araç trafikten men edildi

Adana’da polis, abart egzoz kullandığını belirlediği 21 aracı trafikten men edip 4 bin lira para cezası uyguladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden sürücülerin belirlenmesi şehrin bulvarlarda uygulama başlattı. Polisin son bir haftada yaptığı uygulamada 21 abart egzoz kullanan araç tespit etti. Polis bu araç sürücülerine gürültülü egzoz kullandığı için 4 bin 64’er lira para cezası uyguladı.

21 araç ise trafikten men edildi.