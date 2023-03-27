Adana polisinden şok uygulama: 231 şahıs yakalandı 92 silah ele geçirildi
ADANA’DA POLİSİN BİR HAFTA İÇİNDE YAPTIĞI ‘ŞOK UYGULAMALAR’ NETİCESİNDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 231 KİŞİ YAKALANIRKEN 92 ADET RUHSATIZ SİLAH, 25 ADET ÇALINTI MOTOSİKLET VE 2 ADET ÇALINTI ELEKTRİKLİ BİSİKLET ELE GEÇİRİLDİ.
Adana’da polisin yaptığı şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 231 şahıs yakalandı, 92 adet ruhsatız silah, çalıntı 5 araç, 25 adet motosiklet ile 2 adet elektrikli bisiklet ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, 20-26 Mart tarihleri arasında kentin birçok bölgesinde ‘Şok Uygulama’ yaptı. Yapılan uygulamalarda GBT sorgusunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 231 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında hırsızlık suçundan yer alan 24 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uygulamalarda 80 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca bunlara ait 532 fişe, 15 adet kartuş, çalıntı 5 adet araç, 25 adet motosiklet ile 2 adet elektrikli bisiklet ele geçirildi.
Öteyandan ekipler uygulamalarda 10 iş yerine ise yasadışı kumar ve bahisten yasal işlem yaptı.