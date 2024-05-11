Adana'da bir zamanların vazgeçilmez yöresel kıyafetleri arasında yer alan şalvar, artık giyilmiyor. Modern çağın getirdiği yeniliklerle unutulmaya yüz tutan şalvar için üreticiler de zamana karşı direniyor. Tarihi Büyüksaat Çarşısı'nda geçmişte bulunan onlarca şalvarcı dükkanından bugün sadece birkaç tane kaldı. Genellikle siyah olan ve geçmiş zamanda Adana’da kadın ve erkeklerin şehir içerisinde de giydiği şalvardan, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar vazgeçmiyor.



Tescillendi

Yüreğir Ziraat Odası tarafından unutulmaya yüz tutan Adana şalvarı tescili için 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldı. Dün ise Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Adana şalvarı için 'coğrafi işaret belgesi' verildiği açıklandı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri şalvar giyerek Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret etti.



Davul zurnalı kutlama

Ardından Yüreğir Ziraat Odası’na geçen üyeler, davul zurna eşliğinde tescillenen şalvar için kutlama yaptı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.



“Adana şalvarının ayırt edici özellikleri var”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “2021 yılında başvurduğumuz belgeyi bugün aldık. Adana sadece kebaptan ibaret değil. Adana’nın gelecek kuşaklara aslını kaybetmeden aktarılması gereken birçok değeri bulunuyor. Bunlardan birisi de Adana şalvarı. Kesim özellikleri, dikimi ve rahatlığı ile Adana şalvarı başka yörelerin şalvarlarından birçok ayırt edici özelliğe sahip” ifadelerini kullandı.



“Herkes Adana şalvarını tanısın”

Adana şalvarının artık giyilmediğini vurgulayan Doğan, “Adana şalvarımız şarkılara, filmlere konu olmuştu. Adana şalvarımızın dikimi azaldı ama halen yapılıyor. Artık şalvar çok az giyiliyor maalesef. Bayram, düğün, kına, yöresel halk oyunları ve özel günlerde sadece giyiliyor. Bizler bu gelenek unutulmasın diye uğraşıyoruz. Bugün davul zurna ile kutlama yaptık. Adana şalvarını herkes tanısın istedik” dedi.