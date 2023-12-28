Modern Avrupa Birliği’nin (AB) mimarı olarak görülen 1985-1995 yılları arasında görev yapan eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Delors, 98 hayatını kaybetti. Delors’un kızı Martine Aubry yaptığı açıklamada, Delors’un sabah saatlerinde yaşında Fransa’nın başkenti Paris’teki evinde uykusunda hayatını kaybettiğini belirtti.

AB içerisinde insanların, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlayan tek pazarın oluşturulmasına yardımcı olan Dolers, aynı zamanda AB’de tek para birimi olan euronun da temellerini atmıştı. Dolers, görev süresi boyunca seyahat için Schengen anlaşmasının ve öğrenci değişimleri için Erasmus programının oluşturulmasına yardımcı oldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı olarak üç dönem görev yapan Dolers, 1995 yılında görevinden ayrılırken, anketlerde açık ara önde olmasına rağmen Fransa Cumhurbaşkanlığına aday olmayı reddetmişti.



“Avrupa'mızın yorulmak bilmeyen bir mimarı”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1981-1984 yılları arasında Fransa Maliye Bakanı olarak da görev yapan Delors hakkında yaptığı paylaşımda, "Avrupa'mızın yorulmak bilmeyen mimarı, insani adalet savaşçısı. Jacques Delors bunların hepsiydi. Onun bağlılığı, idealleri ve dürüstlüğü bize her zaman ilham verecek. Çalışmalarını ve anısını saygıyla selamlıyor ve ailesinin acısını paylaşıyorum” dedi.