Görüşmede, Suriye’nin Halep kentinde yaşanan son askeri gelişmeler ve bölgesel güvenlik durumu ele alındı.

Barzani’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmenin ana gündem maddesini Suriye ordusunun Halep’te terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik başlattığı operasyon oluşturdu. Tarafların, bölgedeki gerginliğin tırmanmasının önlenmesi ve istikrarsızlığın yayılmaması için tüm tarafların sorumlulukla hareket etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

“İstikrar ve Güvenlik Öncelikli”

Görüşmede, Halep başta olmak üzere Suriye genelinde güvenlik, istikrar ve barış ortamının yeniden tesis edilmesinin önemine dikkat çekildi. Barrack ve Barzani’nin, mevcut krizin daha geniş çaplı çatışmalara dönüşmemesi için diplomatik ve siyasi çabaların artırılması gerektiğini vurguladıkları ifade edildi.

Halep’te Neler Yaşandı?

Suriye ordusu, bir gün önce Halep’in Şeyh Maksut, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde SDG’ye ait mevzilere yönelik nokta operasyonlar başlatmıştı. Öğle saatlerinde başlayan operasyonlarda gün boyu süren çatışmalar yaşanmış, Eşrefiye Mahallesi’nde birçok nokta Suriye ordusunun kontrolüne geçmişti.

Güvenliğin sağlanması amacıyla, SDG unsurlarının çekildiği bölgelere Suriye İç Güvenlik Güçleri konuşlandırılmıştı. Suriye Savunma Bakanlığı, saat 03.00 itibarıyla ateşkes ilan edildiğini ve silahlı grupların bölgeyi terk etmesinin istendiğini duyurmuştu.

Teslim olan SDG mensuplarını farklı bölgelere götürmek üzere Elleyremun bölgesinden 20 otobüs Şeyh Maksut Mahallesi’ne gönderilmişti. Ancak SDG unsurlarının silah bırakmayı reddetmesi üzerine, Suriye ordusu Şeyh Maksut Mahallesi’nde saat 18.30’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve yeni operasyonların yapılacağını açıklamıştı.

Bölgesel Denge Açısından Kritik Görüşme

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile KDP Lideri Mesut Barzani arasında gerçekleşen bu temas, Halep’te artan gerilimin bölgesel dengelere etkisi açısından kritik bir diplomatik adım olarak değerlendiriliyor.