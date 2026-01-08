ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela’ya yönelik kapsamlı bir strateji yürüttüklerini belirterek, bu planın üç aşamadan oluştuğunu duyurdu. Capitol Hill’de gazetecilere konuşan Rubio, ABD izin vermedikçe Venezuela’nın artık petrol ihracatı yapamayacağını ve gelir elde edemeyeceğini ifade etti.

Rubio, planın ilk aşamasında 30 ila 50 milyon varil Venezuela petrolünün ABD tarafından satın alınarak piyasa fiyatlarından satılacağını açıkladı. Elde edilecek gelirin yolsuzluğa bulaşmadan, Venezuela halkının yararına kullanılacağını vurgulayan Rubio, bu sürecin ABD gözetiminde yürütüleceğini söyledi.

Batılı şirketlere açılım ve ulusal uzlaşma süreci

İkinci aşamada Venezuela ekonomisinin Batılı şirketlere açılacağını belirten Rubio, ABD ve diğer Batılı firmaların Venezuela pazarına adil ve şeffaf şekilde erişiminin sağlanacağını dile getirdi. Bu aşamada ayrıca muhaliflere af çıkarılacağını ve ülkeye dönüşlerinin önünün açılacağı bir ulusal uzlaşma sürecinin başlatılacağı bildirildi.

Rubio, Venezuelalıların ekonomik çöküşü önlemenin ve petrol gelirlerini sürdürülebilir hale getirmenin tek yolunun ABD ile iş birliği yapmak olduğunu fark ettiğini söyledi.

“ABD, Venezuela üzerinde büyük bir güce sahip”

ABD’nin Venezuela politikalarının “doğaçlama” olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Rubio, ABD’nin petrol taşımacılığı üzerindeki kontrolünün Venezuela üzerinde “muazzam bir güç ve denetim” sağladığını belirtti. ABD izin vermedikçe Venezuela’nın petrol satamayacağını açıkça ifade eden Rubio, bunun stratejik bir üstünlük olduğunu kaydetti.

Rubio ayrıca, ABD’nin Maduro’yu yakalamak için Venezuela’ya askeri müdahale olmadan sonuç almaya yönelik girişimlerde bulunduğunu ancak bu çabaların başarısız olduğunu söyledi. ABD’ye yönelik bir tehdit oluşması halinde Başkan’ın harekete geçme yetkisi bulunduğunu da vurguladı.

Üçüncü aşama: “Geçiş süreci”

Planın üçüncü aşamasının “geçiş süreci” olarak adlandırıldığını belirten Rubio, bu aşamaya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade ederek, sürecin olumlu ilerlediğini söyledi.

Trump: Petrol gelirleri benim kontrolümde olacak

ABD Başkanı Donald Trump da daha önce yaptığı açıklamada, Venezuela’daki geçici yönetimin yaptırım altındaki 30 ila 50 milyon varil yüksek kaliteli petrolü ABD’ye devredeceğini duyurmuştu. Trump, bu petrolün piyasa fiyatlarından satılacağını belirterek, elde edilecek gelirin hem Venezuela hem de ABD halkının yararına kullanılması amacıyla ABD Başkanı’nın kontrolünde olacağını ifade etmişti.