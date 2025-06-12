Açıklamada, "Terör tehdidi, adam kaçırma olayları, silahlı çatışmalar ve iç karışıklıklar ile ABD hükümetinin Irak’taki vatandaşlarına acil hizmet sunma kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle, Irak’a herhangi bir amaçla seyahat edilmemesi şiddetle tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişme, ABD yönetiminin geçtiğimiz günlerde, Irak’taki ABD hükümet personelinden kritik görevde olmayanların ülkeden ayrılması yönündeki talimatının ardından geldi. Artan bölgesel tansiyonun, ABD’nin Irak politikasında güvenlik temelli yeni adımlar atmasına neden olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Uzmanlar, İran destekli milis grupların bölgede artan etkinliği, ABD üslerine yönelik tehditler ve İsrail-Filistin çatışmasının yankıları nedeniyle Irak’ın bazı bölgelerinde riskin daha da büyüdüğüne dikkat çekiyor. Bu bağlamda ABD yönetimi, sadece vatandaşlarını değil, Irak’taki diplomatik varlığını da gözden geçirme sürecine girmiş görünüyor.

Yetkililer, Irak’ta bulunan veya seyahat planlayan ABD vatandaşlarını, gelişmeleri yakından takip etmeye ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini almaya davet etti.