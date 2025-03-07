Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisiyle mutabakata vardığımız üzere, Meksika'nın USMCA Anlaşması kapsamındaki ürünleri için 2 Nisan'a kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlayacağız. Bunu, bir uzlaşma hamlesi olarak ve Başkan Sheinbaum'a duyduğum saygının bir göstergesi olarak yaptım" ifadelerini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise görüşmeyi "mükemmel ve saygılı" olarak nitelendirerek, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu. Sheinbaum, Meksika'nın ABD'ye ihraç ettiği ürünlerin büyük çoğunluğunun USMCA kapsamında olduğunu ve anlaşmanın her iki taraf için de olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki güvenlik ve göç politikaları konularının da ele alındığı bildirildi. Meksika hükümeti, ABD ile iş birliği içinde bu alanlarda çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Geçici gümrük vergisi muafiyetinin ABD-Meksika ticaret hacmine nasıl etki edeceği ve sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.