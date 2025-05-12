Anlaşmaya göre ABD, Çin menşeli ürünlere uyguladığı yüzde 145'lik tarifeyi geçici olarak yüzde 30 seviyesine indirirken, Çin de ABD ürünlerine uyguladığı yüzde 125 oranındaki vergiyi yüzde 10’a düşürecek. Bu uzlaşı, piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Kararın ardından dolar, diğer önemli para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar endeksi 101,8 seviyesine çıkarak 10 Nisan’dan bu yana en yüksek noktasına ulaştıktan sonra şu sıralarda yüzde 1,08 artışla 101,4 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 1,1 gerileyerek 1,1120 seviyesine inerken; sterlin/dolar paritesi yüzde 1 düşüşle 1,3180'e geriledi. Dolar, Japon yeni karşısında da yüzde 1,1 artışla 147,7 seviyesine yükseldi ve bu da 10 Nisan’dan bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Dolar ayrıca Endonezya rupisi karşısında yüzde 1, İsviçre frangına karşı yüzde 1, İsveç kronuna karşı yüzde 0,9, Tayvan doları karşısında yüzde 0,5 ve Çin yuanı karşısında yüzde 0,3 oranında değerlendi.

Öte yandan, artan küresel risk iştahı altın fiyatlarını aşağı çekti. Son günlerde rekor seviyelere ulaşan ons altın, anlaşmanın ardından 3.216 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda ise yüzde 1,8 düşüşle 3.231 dolardan işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 4,4380 seviyesinde dengelendi.

Uzmanlar, ticaret savaşlarına dair endişelerin azalmasıyla yatırımcıların güvenli limanlardan çıkarak riskli varlıklara yöneldiğine dikkat çekiyor. Güçlenen dolar endeksinin, altının ons fiyatında görülen düşüşte etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ettiği vurgulanıyor.