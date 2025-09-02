Suudi Arabistan basınına konuşan Abbas, Filistin Yönetimi’nin Gazze’yi yeniden idare etmesinin önünde herhangi bir engel bulunmadığını, tek istisnanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tutumu olduğunu söyledi.

“2007’den önce Gazze’yi Filistin Yönetimi yönetiyordu ve bölge tamamen sakindi. Bugün de aynı şekilde yönetimimize dönmesi mümkün. Bunu engelleyen tek şey Netanyahu’nun reddidir” diyen Abbas, savaş sonrası süreçte Filistin Yönetimi’nin Gazze’de sorumluluk almaya hazır olduğunun altını çizdi.

Abbas ayrıca, Filistin devletinin uluslararası tanınırlığına dair gelişmelere de değindi. Dünyada giderek daha fazla ülkenin Filistin’i tanımaya hazır olduğunu belirten Abbas, “Birçok lider bana, bağımsız Filistin devletini tanımak istediklerini söyledi. Biz İsrail’i 1988’de tanıdık ve Oslo Anlaşmaları’nda bunu kayıt altına aldık. Eğer birçok ülke aynı adımı atarsa, Birleşmiş Milletler’e giderek tam üyelik talep edeceğiz” ifadelerini kullandı.