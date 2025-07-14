Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 LGS sonuçlarına göre, İmam Hatip Ortaokulları önemli bir başarıya daha imza attı. İmam hatip okullarında geçtiğimiz yıl 27 olan 500 tam puan alan öğrenci sayısı, bu yıl 63’e yükseldi.



Denizli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (DENİMDER) Başkanı Fatih Işık, gençlerin gösterdiği üstün performansı takdirle karşıladıklarını belirtti. Işık, "Türkiye'de imam hatip okullarımızın başarı grafiği her geçen yıl yükselerek devam ediyor. Hamdolsun, imam hatip okullarında bu yıl 500 tam puan alan öğrenci sayımız 63'e ulaştı. Bu başarı, sadece rakamlarla değil, manevi duruş ve istikametle de anlam kazanıyor" dedi. Başarıyı sadece sınav sonuçlarıyla sınırlı görmediklerini, öğrencilerin çok yönlü gelişimini önemsediklerine dikkat çeken Başkan Işık, "Sınavlardaki başarı elbette önemli ama bizler için asıl olan, bu gençlerin ahlaki, manevi ve toplumsal sorumluluk bilinciyle de donatılmış bireyler olmasıdır. Bu başarının ardında, ailelerin, öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin ortak emeği var. Bütün yavrularımızı yürekten tebrik ediyoruz. Rabbim başarılarını daim eylesin, onları istikametten ayırmasın. Gençlerimizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Onlar bu ülkenin yarınları, umutları ve en kıymetli hazinesidir" dedi.