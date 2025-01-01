Rekor Büyük İkramiye Üç Çeyrek Bilete Çıktı

Çekilişte, büyük ikramiyenin tamamının dağıtılması garantisiyle düzenlenen sistem kapsamında, satılan üç çeyrek biletin sahipleri ikramiyeyi eşit şekilde paylaştı. Bu düzenleme ile talihliler, kişi başı 200 milyon TL’lik rekor bir ödüle hak kazandı.

Amorti Numaraları: 2 ve 7

Milli Piyango çekilişinde amorti kazandıran numaralar ise 2 ve 7 olarak açıklandı. Bu numaralarla biten bilet sahipleri, amorti ödüllerini kazandı.

İkramiye Dağılımı Şehirleri Sevindirdi

600 milyon TL’lik büyük ödülün isabet ettiği biletlerin Bursa’nın Osmangazi, Antalya’nın Muratpaşa ve İzmir’in Bergama ilçelerinden alınması, bu bölgelerde heyecan yarattı. Yeni yıl talihlilerinin isimleri açıklanmazken, kazananların hayatlarını değiştirecek bu büyük ödülün heyecanı ülke genelinde gündem oldu.

Milli Piyango’da Tarihi Ödül

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 600 milyon TL’lik büyük ödülüyle bugüne kadar verilen en yüksek ikramiye olarak tarihe geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çekiliş, milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği bir etkinlik oldu.

Yeni yıl talihlileri, kazandıkları büyük ödülle hayallerini gerçekleştirmenin kapısını aralarken, Milli Piyango çekilişi bir kez daha umut ve heyecan kaynağı oldu.

SON 3 RAKAMINA GÖRE 1.800 TL KAZANAN NUMARALAR

005

055

160

187

242

253

260

354

390

481

492

494

592

622

627

675

695

820

858

925

SON 4 RAKAMINA GÖRE 4.000 İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0120

0362

0966

1120

1141

1210

1424

1445

1452

1955

2065

2181

2561

2611

3189

3876

3911

4114

4309

4471

4656

5129

5240

5592

5682

5841

6442

6476

7007

7109

7143

7284

7309

7538

7597

8336

8431

8667

9514

9551

SON 5 RAKAMINA GÖRE 6.000 TL KAZANAN NUMARALAR

02084

02687

03326

06080

06657

07432

08451

08463

09354

11112

11432

11682

14229

16901

18359

20339

23544

23879

24591

26905

27861

28093

30496

31841

32003

34279

34554

39191

44469

45355

45542

45923

47266

48526

50268

51906

52700

65857

66459

66717

66916

67104

71558

74543

76613

78439

83394

88754

90313

90336

91153

91530

91652

92320

92425

92986

95282

95800

97120

98127

SON 6 RAKAMINA GÖRE 10.000 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

001547

002249

014369

016335

016623

044572

045374

062168

079999

092826

099721

117539

125253

136818

174914

176656

201561

203444

205188

225294

236177

236548

251582

261117

262596

263593

277653

321585

326028

337161

343504

349938

350749

356764

357184

383736

397892

403275

420841

433359

445076

450048

506698

523164

528213

549925

577425

591870

595253

598980

647754

663795

669923

685858

689050

692741

699614

711429

729524

741749

764249

767368

775007

781843

786061

791606

791773

802480

830992

832399

842879

896280

902084

904235

919216

919504

919986

967375

SON 7 RAKAMINA GÖRE 25 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

0080001

0160969

0171205

0184280

0239918

0274674

0295132

0338359

0471779

0576228

0597351

0626776

0687542

0687825

0750984

0760585

0817045

0900893

0921116

0977771

0989219

1010441

1053777

1093630

1111706

1176277

1271904

1487486

1622600

1656067

1694517

1697870

1737059

1793899

1863432

1900553

1913855

1931353

1951724

1965257

2068247

2080187

2147773

2151398

2162285

2252835

2322878

2326235

2355517

2372658

2407619

2466123

2511994

2551413

2724927

2848223

2871290

2881006

2885182

2885495

2908513

2983225

2991939

3070823

3144236

3208373

3364722

3366859

3447249

3538178

3583608

3601486

3641043

3763841

3767895

3769540

4013113

4135404

4140768

4156675

4253496

4273159

4368768

4372178

4460512

4641403

4705279

4931917

4952455

5198995

5234994

5292484

5314621

5458427

5473025

5576337

5656488

5674188

5767744

5816891

5831295

5837858

5850910

5888840

5972816

6103255

6233354

6298114

6302405

6319734

6331691

6343419

6420408

6545926

6566543

6590378

6591953

6641004

6649474

6673106

6744575

6755709

6926010

6942643

7069535

7131519

7173896

7355754

7530887

7687566

7776833

7784429

7819336

7945102

8002557

8020692

8069759

8105086

8212983

8286581

8398888

8430568

8440195

8624750

8629036

8630668

8684631

8780442

8792478

8878873

8904423

8998574

9001599

9053262

9130363

9143786

9176340

9198435

9274625

9301138

9380921

9399620

9400147

9477808

9574906

9667308

9736378

9806927

9927153

9968668

50 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

0261321

0475450

0592917

0676425

0803772

0849890

0856549

0979500

1025664

1063144

1072017

1080653

1304393

1382286

1569432

1697191

1782583

1835575

2477788

2497101

2519527

2578693

2622373

2749102

2808790

2888631

2888645

2904368

2921356

3073804

3095915

3227334

3312024

3338790

3344244

3418785

3575496

3891904

4208289

4231950

4237544

4250692

4593250

4763508

4912502

5027639

5089830

5169913

5191583

5271415

5487791

5875806

5922634

5998095

6016671

6021155

6316678

6473336

6505940

6520664

6608880

6689391

6892221

6905302

7048078

7066432

7120299

7146802

7181330

7553970

7721580

7777942

7852539

7912834

7970202

7989864

8016211

8016622

8038559

8119355

8359086

8428546

8479873

8526209

8542181

8616169

8760159

8763147

8948348

8983812

9474653

9563260

9615807

9676207

9716902

9735225

9770843

9784864

9845475

9954829

100 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

0153013

0219717

0320269

0584849

0654486

0810056

1085923

1371216

1454826

1470394

1542694

1641289

1940147

1990669

2119024

2136290

2552923

2558916

2620348

2662893

2888884

3273858

3337404

3380008

3382355

3411624

3416157

3432339

3486891

3569745

3600442

3638083

3869365

3989553

4005886

4765141

4817052

5110596

5282847

5719480

5793144

6066584

6080122

6099743

6128309

6140524

6295281

6315859

6594526

6816915

6929158

7277357

7374995

7457398

7497409

7672026

7804124

7896837

8009878

8117924

8171737

8278004

8306337

8321559

8525182

8525412

8652775

8705206

8831123

8895520

8900548

8917522

9262432

9374254

9430419

9471652

9484425

9766408

9920549

9953963

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

0053361

0829312

0943161

1013914

1049245

1761471

2124305

2332120

2424160

2730309

2904364

3069289

3136016

3241832

3809143

3818761

3991995

4038764

4247910

4875739

5037854

5725582

6564303

6791989

7815407

7832928

8100382

8535261

8732630

9063368

1.5 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

0123038

0333987

1267895

2220793

2951072

3037562

3082169

3180627

3562790

4064183

4130952

4994286

5191256

6841369

7127207

7328319

7332789

7404918

9235638

9692877

6 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

2432263

3864413

4063986

4821966

5355909

7149626

7755558

8142779

8509287

8873296

60 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

1223970

5234525

TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR (600.000 TL)

0052448 1002448 1012448 1022448 1032448 1042448 1050448 1051448 1052048 1052148 1052248 1052348 1052408 1052418 1052428 1052438 1052440 1052441 1052442 1052443 1052444 1052445 1052446 1052447 1052449 1052458 1052468 1052478 1052488 1052498 1052548 1052648 1052748 1052848 1052948 1053448 1054448 1055448 1056448 1057448 1058448 1059448 1062448 1072448 1082448 1092448 1152448 1252448 1352448 1452448 1552448 1652448 1752448 1852448 1952448 2052448 3052448 4052448 5052448 6052448 7052448 8052448 9052448