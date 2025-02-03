UTTS çipinin maliyetinin sadece 0.15 dolar (yaklaşık 5.5 TL) olduğu, ancak bu çipin vatandaşa 2.791 TL gibi yüksek bir fiyatla satıldığı belirtiliyor.

Çipin basit bir plastik malzemeden üretildiğini ve herhangi bir meslek lisesi öğrencisinin bile benzer bir cihazı yapabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca, araç satıldığında UTTS çipinin işlevsiz hale geldiğini ve yeni alıcının yeniden bir çip almak zorunda kalacağı söyleniyor. Sistemin iki yıl içinde zorunluluktan kaldırılacağı ve işe yaramadığının anlaşılacağı da öne sürülüyor.

UTTS cihazının maliyetinin yazılım geliştirme, operasyonel giderler ve diğer masraflar dahil edilse bile en fazla 500 TL civarında olması gerektiği, ancak 2.791 TL gibi bir fiyatın aşırı yüksek olduğu vurgulanıyor

Ayrıca, benzer sistemlerin çok daha gelişmiş versiyonlarının kurumsal firmalarda zaten kullanıldığını ve UTTS'nin bu anlamda vatandaşa ek bir mali yük getirdiği ifade ediliyor.

UTTS'nin temel amacı, akaryakıt satışlarında kayıt dışılığı önlemek ve plaka bilgilerinin otomatik olarak kaydedilmesini sağlamak. Ancak, sistemin maliyetinin yüksekliği ve bu maliyetin vatandaşa yansıtılma şekli, sistemin etkinliği ve adaleti konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Özellikle çipin basit bir teknolojiye sahip olması ve benzer sistemlerin daha uygun maliyetlerle kullanılması, UTTS'nin fiyatlandırma politikasının sorgulanmasına neden oluyor.

UTTS'nin kayıt dışılığı önleme amacına yönelik bir adım olduğu kabul edilse de, sistemin maliyetinin ve vatandaşa yansıtılma şeklinin daha şeffaf ve adil olması gerektiği tartışmaları devam ediyor. Sistemin uzun vadede ne kadar etkili olacağı ve vatandaşın bu yükü ne ölçüde kaldırabileceği ise gelecekte netleşecek konular arasında.