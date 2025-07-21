İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi iş birliğinde, 24 Temmuz - 2 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde 55 ülkeden 600 kültür ve sanat elçisi, dünya kültürlerinin zenginliğini İstanbul’a taşıyacak.

Kültürlerarası Etkileşimin Merkezi

Yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en prestijli kültür-sanat buluşmalarından biri olan festival; Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası El Sanatları Sergisi, Uluslararası Kukla ve Çocuk El Sanatları Atölyeleri, Dünyanın En Büyük Deniz Kabukları Sergisi ve çok sayıda konserle adeta kültürlerarası bir köprü kuruyor.

Yıldızlar Geçidi: Festival Konserleri

Festivalin en çok beklenen bölümlerinden biri olan halk konserlerinde bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından sanatçılar sahne alacak. Türk halk müziğinin usta ismi Musa Eroğlu, Anadolu rock efsanesi Moğollar, Türk halk müziğinin güçlü sesi Zara ve pop müziğin sevilen ismi Melek Mosso, izleyicilere unutulmaz akşamlar yaşatacak. Her konser, farklı müzik türleriyle festival coşkusunu zirveye taşıyacak.

Dünya Çapında Tanınan Bir Başarı

2000 yılında temelleri atılan festival, 2003 yılında UNESCO’ya bağlı Dünya Dans Festivalleri Birliğine katılarak uluslararası kimliğini perçinledi. Türkiye’de CIOFF’a (Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi) tam üyelik statüsüne sahip tek A kategorisindeki festival olma unvanına sahip olan Büyükçekmece Festivali, FIDAF (Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu) ve CIOFF tarafından 10 yıl üst üste "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" seçilerek uluslararası arenada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attı.

Kültürün, Sanatın ve Barışın Buluşma Noktası

Dünyanın dört bir yanından gelen kültür ve sanat elçilerinin oluşturduğu mozaikle, İstanbul’un evrensel kimliğine katkı sağlayan Büyükçekmece Festivali, sanatın evrensel diliyle dünya barışına da çağrıda bulunuyor.