Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının ilk Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerine yönelik burs ve öğrenim kredilerinde önemli bir artışa gidildiğini belirtti.

Erdoğan, 2025 yılında uygulanan burs ve kredi tutarlarını hatırlatarak, 2026 yılı itibarıyla yüzde 33 zam yapıldığını ifade etti.

2026 Burs ve Öğrenim Kredisi Tutarları

Yeni düzenlemeye göre üniversite öğrencilerine verilecek aylık burs ve öğrenim kredisi tutarları şu şekilde belirlendi:

Lisans öğrencileri: 4.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

Doktora öğrencileri: 12.000 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında,

“2025 yılında lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 9 bin lira burs ve öğrenim kredisi desteği sunuyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu rakamları yüzde 33 oranında artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere Destek Artarak Sürecek

Açıklanan yeni burs ve kredi tutarlarının, artan yaşam maliyetleri karşısında üniversite öğrencilerine önemli bir destek sağlaması bekleniyor. 2026 burs ve öğrenim kredisi artışı, öğrenciler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.