Zirve bildirgesinde yer alan açıklamaya göre, 2026 yılında düzenlenecek zirvenin ardından bir sonraki toplantı ise Arnavutluk’ta yapılacak. Türkiye’nin ev sahipliğini üstleneceği zirveyle birlikte NATO’nun doğu kanadına verdiği stratejik önem bir kez daha teyit edilmiş oldu.

GSYİH’nin %5’i Savunmaya Ayrılacak

Lahey’deki zirvede müttefik ülkeler, savunma harcamalarını artırma konusunda tarihi bir karara da imza attı. NATO bildirisine göre, 2035 yılına kadar tüm üyeler gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 5’ini savunma ve güvenlik harcamalarına ayırmayı taahhüt etti.

Bu çerçevede:

En az %3,5’i temel savunma yatırımları ve NATO yetenek hedeflerine,

%1,5’i ise sivil hazırlık, altyapı koruma ve savunma sanayi kapasitesine tahsis edilecek.

Müttefik ülkeler, her yıl inandırıcı ve aşamalı planlar sunacak ve bu planlar 2029 yılında yeniden gözden geçirilecek.

Savunma Sanayi İşbirliğine Vurgu

Bildiride dikkat çeken bir diğer unsur ise savunma sanayi alanındaki iş birliğinin artırılması. NATO, müttefik ülkeler arasında savunma ticaretindeki engellerin kaldırılması ve sanayi ortaklıklarının güçlendirilmesi için çalışacak. Bu adımın, özellikle savunma sanayisi hızla gelişen Türkiye açısından önemli fırsatlar doğurması bekleniyor.

Ukrayna’ya Destek Devam Edecek

Zirvede Ukrayna’ya yapılan yardımların sürdürüleceği de vurgulandı. Ukrayna’nın savunma sanayisine yapılan katkılar, NATO ülkelerinin savunma harcamalarına dahil edilecek. Bu karar, hem askeri hem de ekonomik desteklerin kapsamını genişletmiş oldu.

Türkiye’nin Ev Sahipliği: Stratejik Önemin Göstergesi

2026 yılında Türkiye’de yapılacak zirve, ittifak içinde Türkiye’nin oynadığı kilit rolün ve jeopolitik konumunun yeniden vurgulanması anlamına geliyor. Türkiye, daha önce de 2004 yılında İstanbul'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştı.

Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede ittifakın doğu kanadı güvenliği, savunma sanayi entegrasyonu, Ukrayna savaşı ve bölgesel istikrar gibi birçok başlık öne çıkacak.

Lahey Zirvesi Notları

Zirvede Washington Antlaşması’nın 5. maddesi tekrar teyit edildi.

“Bir müttefike yapılan saldırı, tüm ittifaka yapılmış sayılır” prensibi yinelendi.

NATO’nun demokratik değerler, özgürlükler ve güvenlik çerçevesindeki kararlılığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderleri aile fotoğrafına katıldı İçeriği Görüntüle

2026 NATO Zirvesi, Türkiye’nin diplomatik takviminde şimdiden en önemli uluslararası etkinliklerden biri olarak yerini aldı. Zirveye dair ayrıntılar ilerleyen günlerde netleşecek.