Reuters’ın haberine göre söz konusu tebliğin 1 Ocak itibarıyla uygulamaya alınmadığını ve düzenleme üzerinde bir süre daha çalışma yapılacağını bildirildi.

Tebliğ Yılbaşında Yürürlüğe Girmedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağı kapsamında, banka ve elektronik ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferlerinde açıklama zorunluluğu getirilmesi planlanıyordu. Ancak Reuters’a bilgi veren yetkililer, düzenlemenin yılbaşında yürürlüğe girmediğini ve uygulamanın detaylarının netleştirilmesi amacıyla sürecin ötelenmesine karar verildiğini ifade etti.

Nakit İşlemler İçin 20 Milyon TL Eşiği

Tebliğ taslağında yalnızca elektronik transferler değil, 20 milyon TL’yi aşan nakit işlemler de düzenleme kapsamına alınıyordu. Bu işlemler için “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması öngörülürken, söz konusu form ile işlemlerin kaynağının ve amacının kayıt altına alınması hedefleniyordu.

Amaç: Kara Para ve Terörün Finansmanı ile Mücadele

Düzenlemenin temel hedefi; suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında finansal işlemlerin izlenebilirliğini artırmak olarak belirtiliyor. Açıklama zorunluluğu sayesinde, yüksek tutarlı havale ve nakit işlemlerinin daha şeffaf hale getirilmesi ve riskli işlemlerin erken aşamada tespit edilmesi amaçlanıyor.

Bakanlıktan Resmî Açıklama Gelmedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, erteleme kararına ve düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin şu ana kadar resmî bir açıklama yapmadı. Kaynaklar, uygulamanın kapsamı ve teknik altyapısına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve yeni bir takvim üzerinde değerlendirme yapıldığını belirtiyor.