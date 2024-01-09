Beylikdüzü’nde değerli yaklaşık 100 bin TL olan çeşitli inşaat ve otomobil malzemelerini çalan 2 hırsızdan biri polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 31.12.2023 tarihinde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin deposunun kapsının kırıp içeri giren 2 kişi değeri yaklaşık 100 bin TL olan çeşitli inşaat ve otomobil malzemelerini çalıp kaçtılar. İhbar üzerin olay yerine giden polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Kimlik bilgileri tespit edilen şahıslardan H.D., 2 Ocak günü Adnan Kahveci mahallesinde yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.