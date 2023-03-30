Başarılı personeller ödüllendirildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, operasyonlarda başarılı çalışmalara imza atam 16 personeli ödüllendirdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, son dönemlerde başarılı operasyonlara imza atan 16 Asayiş şube müdürlüğü personeline takdir belgesi verildi.

Ardından ödül töreninde konuşan İl Emniyet Müdürü Aktaş “Merkez ve İlçe teşkilatımızla yekvücut vatandaşımızın huzur ve güvenliği için 7/24 cansiperâne görev başında, Zonguldaklı hemşerilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.”

Program fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.