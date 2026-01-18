Dünya sıralamasında 112. basamakta yer alan Zeynep Sönmez, turnuvanın 11 numaralı seribaşı Alexandrova ile oynadığı ve 2 saat 37 dakika süren karşılaşmada rakibini 7-5, 4-6 ve 6-4’lük setlerle geçmeyi başardı. Bu sonuçla Sönmez, Avustralya Açık ana tablosunda tekler kategorisinde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

Milli tenisçi, turnuvanın ikinci turunda Anna Bondar ile Elizabeth Mandlik arasında oynanacak maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.