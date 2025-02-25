Zirveye Avrupa Birliği (AB) liderleri, Kuzey Avrupa ülkeleri ve Kanada'dan katılım sağlandı. Zelenskiy, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da dahil olmak üzere birçok liderle birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Von der Leyen, Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisinin büyük olduğunu, şirketlerin Rusya'dan ayrıldığını ve yaptırımların ekonomik anlamda ciddi bir baskı oluşturduğunu belirtti. Yaptırımların, Rusya adil ve kalıcı bir barış anlaşması sağlama iradesi gösterene kadar devam edeceğini ve daha da artacağını vurguladı. Ayrıca, Ukrayna'nın AB üyeliği sürecinin liyakate dayalı olduğunu ve eğer reformlar devam ederse, 2030'dan önce bile üyeliğin mümkün olabileceğini belirtti.

Costa ise Ukrayna'nın AB'ye katılımının, ülkenin geleceği için önemli bir güvenlik garantisi olacağını belirterek, savaş zamanında yapılan reformların etkileyici olduğunu ifade etti. Ayrıca, barış müzakerelerinin ne zaman başlayacağına yalnızca Ukrayna'nın karar verebileceğini söyledi.

Zelenskiy, savaşın nedenlerinin unutulmaması gerektiğini ve savaşı başlatanların bir gün hesap vereceğini vurguladı. Rusya'nın komşu ülkelerdeki Rus nüfusu bahane ederek etkisini genişletmeye çalıştığını belirtti. Kırım ve Donbass örnekleriyle bu durumun tehlikelerini dile getirdi.

Zelenskiy, üç yıl içinde savaşın sona ermesini umut ettiğini ancak bu yıl içinde bitirebilme umudu taşıdığını ifade etti. AB ve NATO üyeliğiyle Ukrayna'nın güçlü bir orduya sahip olabileceğini ve bu sayede Rusya'nın geri dönmesinin engellenebileceğini belirtti.