Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Haziran 2025'e ait “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarı yani yoksulluk sınırı 85.065 TL’ye yükseldi. Aynı ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan aylık gıda harcaması (açlık sınırı) ise 26.115 TL olarak belirlendi.

TÜRK-İŞ’in verilerine göre, Haziran ayında gıda fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 4,08’lik artış gözlemlendi. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 37,60 olarak kaydedildi. Raporda yıllık ortalama gıda enflasyonu yüzde 44,58 olarak açıklanırken, 2025 yılının ilk altı ayındaki toplam artış yüzde 23,87’ye ulaştı.

Açıklamada, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 33.586 TL’yi aştı. Bu rakam, yalnız yaşayan bireylerin de geçim koşullarının giderek zorlaştığını ortaya koyuyor.

TÜRK-İŞ, bu araştırmayla çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta karşılaştığı zorlukları ve mutfak enflasyonunun aile bütçesi üzerindeki etkisini gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Araştırma, özellikle sabit gelirli çalışanların artan hayat pahalılığı karşısında alım gücünün hızla düştüğünü bir kez daha ortaya koydu.