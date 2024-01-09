Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağına sahip olan Ordu’da her noktaya hizmet götürmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı yatırım programına alınan Çatalpınar ilçesinde 3 mahalleyi birbirine bağlayan yol ağında sıcak asfalt çalışması başlattı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Çatalpınar ilçesine bağlı Kayatepe, Akkaya ve Göller Mahallerini birbirine bağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışmasına başladı. Altyapısı tamamlanan yol ağında başlatılan 1,5 km’lik sıcak asfalt ile mahalle sakinlerinin yıllardır süren özlemi sona ermiş olacak.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri, “Toz ve çamurdan kurtulmanın sevincini yaşıyoruz. Mahallelerimize ulaşımda büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Şimdi bizler de konforlu bir yola kavuşacağız. Desteklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dediler.