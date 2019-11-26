Yılın Turizm Yatırımı: Radisson Blu Vadistanbul

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde bu yıl "Yılın Turizm Yatırımı" ödülü Radisson Blu Vadistanbul’a verildi. Ödülü Vadistanbul adına Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski başkanı Cemil Çiçek’ten aldı. Çetinsaya, "Herkesi Vadistanbul'a bekliyoruz" dedi.

YILIN TURİZM YATIRIMI: RADISSON BLU VADİSTANBUL

Türkiye’nin en başarılı karma projesi içinde yer alan Radisson Blu Vadistanbul, İstanbul’un iş merkezi Maslak’a yakınlığıyla öne çıkıyor. Otel aynı zamanda Türk Telekom Arena’nın da karşısında konumlanıyor. Avrupa’yı Asya’ya bağlayan TEM otoyoluna yakınlığıyla mükemmel erişim ve görünürlüğe sahip olan otel, Seyrantepe metro istasyonuna da havaray hattı ile kolay erişim sağlayacak. Atatürk Uluslararası Havalimanı’na 20 km, İstanbul’un yeni açılacak olan havalimanına ise 30 km mesafede bulunan otel tam bir cazibe merkezi olma özelliği taşıyor.

Modern ve dinamik yaşam projesi Vadistanbul’a özel geliştirilen havaray sistemi, metroya ve ana bağlantı noktalarına direk erişim olanağı sağlıyor. Radisson Blu, Vadistanbul’un 270 dükkan ve 20,000 kişilik ofis alanından oluşan dördüncü jenerasyon alışveriş nmerkezinin bulunduğu ana caddesinde yer alıyor.