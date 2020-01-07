Yılın Starları'nda onur konuklarına plaket verildi

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

18.Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Töreni, Ekovitrin tarafından, 23 Kasım 2019 tarihinde yoğun bir katılım ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirildi. İş ve ekonomi dünyasının Oscarlarının ödül aldığı törene, kamu, yerel yönetimler ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Törene katılan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Basın dünyasında ayakta kalabilmek, basını devam ettirebilmek zor bir iş. Ekovitrin dergisine bakıyorum 239. sayıya ulaşmış bu büyük bir emek. Hele Türkiye'de dergileri televizyonu ve yayın kurumlarını ayakta tutabilmek ciddi bir emek ve özveri istiyor. Kendilerini özellikle tebrik etmek istiyorum.”

“Bugün bizim meclis bütçe toplantılarımız vardı, iki gündür bakanlık olarak kapandık bütün kurumlarımızla tsi'mizle Tübitakımızla KOSGEB ile kalkınma ajanslarımızla Ve diğer bağlı bütün kurumlarımızla. Orada şunu gördük biz yaptıklarımızı tanıtmıyoruz. Bakanlık olarak acaba bizim gibi televizyonumuz olsaydı TRT den bir televizyon kanalı organize etseydik Tübitak'ta yapılanları halka ulaştırabilirseydikyaptığımız bütün teknolojik gelişmeleri dijitalleşmeyi Sanayi bölgelerimizde yapılanları serbest bölgelerle ilgili çalışmaları İthalat noktalarımızdaki limanlarımızı daha iyi tanıtabilseydik.

İş dünyamıza şu anda geldiğimiz noktayı yeterince tanıtmadığımızı görüyorum İnşallah bir televizyon kanalımız Ekovitrin'e nasip olur ve endüstriyi iş dünyasına tanıtmış olursunuz.”

Büyükdede’ye tören sonunda Ekovitrin yönetim kurulu tarafından plaket takdim edilerek teşekkür edildi.

İçişleri eski Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu da geceye katılan değerli isimler arasındaydı.

Geceye katılımından dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edilen Aksu, Ekovitrin Medya Grubu yöneticilerini tebrik ederek 20 yıla yaklaşan başarılı yayın hayatlarının devamını diledi.

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde bu yıl "Yılın Bakanı" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan oldu. Bakanın törene katılamaması sebebiyle ödülünü onun yerine yardımcısı Gonca Yılmaz Batur teslim aldı.

Batur, ödülü Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata ve Bilal Koçak'ın elinden aldı. Gecede kendisine plaket verilen isimlerden biri olan Gonca Yılmaz Batur, aynı zamanda gecede konuşma yapan isimlerden biriydi.

Geceye evsahipliği yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Başkanı İsmail Gülle de konuşma yapan ve plaket verilerek teşekkür edilen isimlerden biriydi. Gecede konuşma yapan Gülle şunları söyledi:

“Çok şükür ki Cumhuriyet tarihimizde bugüne kadar hedefler bazında gün gün saat saat tutturarak gidiyoruz. İnşallah hedeflenen 182 milyar dolarlık mal ihracatını ve 55 milyar dolarlık hizmet ihracatını da gerçekleştireceğiz.”

“2020'ye yeni hedeflere daha büyük bir azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ekovitrin yetkililerine bu kıymetli çalışmaya başladıkları için çok teşekkür ediyoruz.”

Marifet iltifata tabi ödül alan herkes bu ülke için her kurum her birey bu ülke için taşın üstüne taş koymuş emek vermiş ter akıtmış insanlar onların burada Onurlandırılması bizler için de büyük mutluluk kaynağıdır

Sadece bir alanda yapılan mücadele değil her alanda yapılan mücadeleler birleşince ortaya başarılı bir netice çıkıyor."