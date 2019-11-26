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Yılın Otomotiv Markası ve İhracatcısı: Mercedes-Benz Türk

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül gecesinde "Yılın İhracatcısı ve Otomotiv Markası" ödülü Mercedes-Benz Türk’e verildi. Ödülü firma adına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin elinden alan Mercedes-Benz Türk Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, Ekovitrin ailesine teşekkür ettikten sonra yaptığı konuşmada  "Böylesi önemli bir sektörde Otomotiv firması ve aynı zamanda ihracatçısı olarak bu ödülü almak gerçekten bizim için çok önemli. Bu motivasyonla önümüzdeki yıllarda ihracat faaliyetlerimize, üretimimize ve istihdam yaratmaya aynı şekilde devam edeceğiz." sözleriyle duygularını dile getirdi. 

Yılın Otomotiv Markası ve İhracatcısı: Mercedes-Benz Türk

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül gecesinde "Yılın İhracatcısı ve Otomotiv Markası" ödülü Mercedes-Benz Türk’e verildi. Ödülü firma adına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin elinden alan Mercedes-Benz Türk Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, Ekovitrin ailesine teşekkür ettikten sonra yaptığı konuşmada  "Böylesi önemli bir sektörde Otomotiv firması ve aynı zamanda ihracatçısı olarak bu ödülü almak gerçekten bizim için çok önemli. Bu motivasyonla önümüzdeki yıllarda ihracat faaliyetlerimize, üretimimize ve istihdam yaratmaya aynı şekilde devam edeceğiz." sözleriyle duygularını dile getirdi. 

26 Kasım 2019 Salı 10:24
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Yılın Otomotiv Markası ve İhracatcısı: Mercedes-Benz Türk

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

YILIN OTOMOTİV MARKASI VE İHRACATÇISI: MERCEDES-BENZ TÜRK

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül gecesinde "Yılın İhracatcısı ve Otomotiv Markası" ödülü Mercedes-Benz Türk’e verildi. Ödülü firma adına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin elinden alan Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Pazarlama İletişim Müdürü Serra Yeşilyurt, Ekovitrin ailesine teşekkür ettikten sonra yaptığı konuşmada "Böylesi önemli bir sektörde Otomotiv firması ve aynı zamanda ihracatçısı olarak bu ödülü almak gerçekten bizim için çok önemli. Bu motivasyonla önümüzdeki yıllarda ihracat faaliyetlerimize, üretimimize ve istihdam yaratmaya aynı şekilde devam edeceğiz." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Ürün Grubu Pazarlama İletişimi Koordinatörü İdil Canlı ve Mercedes-Benz Türk Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi
Grup Müdürü Serra Yeşilyurt

Mercedes-Benz Türk, 1 milyar avroyu aşan yatırım hacmiyle bugün Türkiye’nin en büyük yabancı sermaye yatırımlarından birisini oluşturuyor. İstanbul’da ve Aksaray fabrikalarında üretim yapan Mercedes-Benz Türk sadece Türkiye’de üretilen modelleri de kapsayan ürünlerinin yurtiçi satışlarını ve ihracatını yapıyor.

Son Güncelleme: 30.11.2019 13:49
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