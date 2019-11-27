Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
106904
ALTIN
270.594
DOLAR
5.7397
STERLİN
7.4352
EURO
6.3243

Yılın Meslek Örgütü: Türkiye İhracatçılar Meclisi

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde "Yılın Meslek Örgütü" ödülü Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne verildi. Ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’dan alan TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Başkanı İsmail Gülle, "Ben bu ödülü biraz önce de anons edildiği gibi gecesini gündüzüne katarak büyük fedakarlıklarla büyük uğraşlarla çok büyük bir mücadeleyle rekorlar kıran, bu sene 182 milyar dolar ve 55 milyar dolar hizmet ihracatını gerçekleştirecek, 90 bin ticaret diplomasisinin saha neferleri dediğimiz bütün bu başarılı ihracatçıları adına alıyorum. Biraz önce bütün ödül alan arkadaşlarımızın hepsini, ülkemizin kalkınmasına istihdamına zenginleşmesine verdiğiniz emeklerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Yılın Meslek Örgütü: Türkiye İhracatçılar Meclisi

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde "Yılın Meslek Örgütü" ödülü Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne verildi. Ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’dan alan TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Başkanı İsmail Gülle, "Ben bu ödülü biraz önce de anons edildiği gibi gecesini gündüzüne katarak büyük fedakarlıklarla büyük uğraşlarla çok büyük bir mücadeleyle rekorlar kıran, bu sene 182 milyar dolar ve 55 milyar dolar hizmet ihracatını gerçekleştirecek, 90 bin ticaret diplomasisinin saha neferleri dediğimiz bütün bu başarılı ihracatçıları adına alıyorum. Biraz önce bütün ödül alan arkadaşlarımızın hepsini, ülkemizin kalkınmasına istihdamına zenginleşmesine verdiğiniz emeklerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

27 Kasım 2019 Çarşamba 15:28
1268 Okunma
Yılın Meslek Örgütü: Türkiye İhracatçılar Meclisi

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

YILIN MESLEK ÖRGÜTÜ: TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde "Yılın Meslek Örgütü" ödülü Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne verildi. Ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’dan alan TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Başkanı İsmail Gülle, "Ben bu ödülü biraz önce de anons edildiği gibi gecesini gündüzüne katarak büyük fedakarlıklarla büyük uğraşlarla çok büyük bir mücadeleyle rekorlar kıran, bu sene 182 milyar dolar ve 55 milyar dolar hizmet ihracatını gerçekleştirecek, 90 bin ticaret diplomasisinin saha neferleri dediğimiz bütün bu başarılı ihracatçıları adına alıyorum. Biraz önce bütün ödül alan arkadaşlarımızın hepsini, ülkemizin kalkınmasına istihdamına zenginleşmesine verdiğiniz emeklerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

27 ihracatçı sektörde 61 ihracatçı birliğine bağlı 83 bini aşan ihracatçı ordusunun başkanı İsmail Gülle, 2018 yılı Haziran ayından beri bu görevi sürdürüyor. Törende aynı zamanda açılış konuşması yapan Gülle'nin konuşmasından satır başları şöyle: 

“Çok şükür ki Cumhuriyet tarihimizde bugüne kadar hedefler bazında gün gün saat saat tutturarak gidiyoruz. İnşallah hedeflenen 182 milyar dolarlık mal ihracatını ve 55 milyar dolarlık hizmet ihracatını da gerçekleştireceğiz.”

“2020'ye yeni hedeflere daha büyük bir azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ekovitrin yetkililerine bu kıymetli çalışmaya başladıkları için çok teşekkür ediyoruz.”

"Marifet iltifata tabi ödül alan herkes bu ülke için her kurum her birey bu ülke için taşın üstüne taş koymuş emek vermiş ter akıtmış insanlar onların burada Onurlandırılması bizler için de büyük mutluluk kaynağıdır. Sadece bir alanda yapılan mücadele değil her alanda yapılan mücadeleler birleşince ortaya başarılı bir netice çıkıyor."

Son Güncelleme: 30.11.2019 13:46
Anahtar Kelimeler:
TİMIsmail Gülle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın Bakanı: Ruhsar Pekcan
Yılın Bakanı: Ruhsar Pekcan
Siyaset Onur Ödülü, Cemil Çiçek'in oldu
Siyaset Onur Ödülü, Cemil Çiçek'in oldu
İş Dünyası Onur Ödülü Yılmaz Ulusoy'un
İş Dünyası Onur Ödülü Yılmaz Ulusoy'un

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim