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Yılın Lojistik Hizmet Sağlayıcısı: SGS Transitnet

18. Ekovitrin Yılın Starları ödül töreninde “Yılın Lojistik Hizmet Sağlayıcısı” ödülü SGS Transitnet'in oldu. Ödülü firma adına Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un elinden SGS Transitnet Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Takım Lideri Tamer Değirmenci aldı.

Yılın Lojistik Hizmet Sağlayıcısı: SGS Transitnet

18. Ekovitrin Yılın Starları ödül töreninde “Yılın Lojistik Hizmet Sağlayıcısı” ödülü SGS Transitnet'in oldu. Ödülü firma adına Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un elinden SGS Transitnet Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Takım Lideri Tamer Değirmenci aldı.

26 Kasım 2019 Salı 11:11
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Yılın Lojistik Hizmet Sağlayıcısı: SGS Transitnet

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

YILIN LOJİSTİK HİZMET SAĞLAYICISI: SGS TRANSİTNET

18. Ekovitrin Yılın Starları ödül töreninde “Yılın Lojistik Hizmet Sağlayıcısı” ödülü SGS Transitnet'in oldu. Ödülü firma adına Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un elinden Firma genel müdürü Mine Kaya yerine SGS Transitnet Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Takım Lideri Tamer Değirmenci aldı.

19 ayrı ülkede kendi teminatını kullanan ve alanında bu şekilde kapsamlı hizmet veren  sgs transitnet, ulusal ve uluslararası tüm taşımalar için teminat hizmet sağlıyor. 

Son Güncelleme: 30.11.2019 13:49
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