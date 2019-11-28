Yılın Kamu Kuruluşu: PTT

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

YILIN KAMU KURULUŞU: PTT

Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri TİM Dış Ticaret Kompleksinde düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Tören kapsamında "Yılın Kamu Kuruluşu" ödülü PTT'ye verildi. Ödül Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur tarafından verildi.

179 yaşındaki Türkiye’nin en yaygın hizmet ağına sahip köklü kuruluşu PTT, Bir dünya markası haline gelmeyi başardı. PTT AŞ, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanlarında son dönemde birbiri ardına gerçekleştirdiği inovatif atılımlarla adından söz ettiriyor.