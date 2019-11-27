Yılın İş ve Sosyal Güvenlik, Hukuk Danışmanlık Firması: Brothers & Partners

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

Brothers & Partners Yönetim kurulu üyesi Harun Topalcı, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Yahşi ve Genel Koordinatör Umut Çiray

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül gecesinde "Yılın İş ve Sosyal Güvenlik, Hukuk Danışmanlık Firması" ödülü Brothers & Partners'a verildi. Ödülü firma adına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin elinden alan Brothers & Partners Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Yahşi, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, "Ben daha önce değişik firmalarda üst düzey yöneticilik yaptım ve çok sayıda ödül aldım eski Albaraka Türk genel müdürüydüm. O yüzden ödül alma anlamında ciddi bir arşivimiz var ama bugün ilk defa kendi kurduğumuz bir şirket adına, 3 yıllık genç bir şirket adına ödül alıyorum ve bu açıdan gerçekten çok mutluyuz çok gururluyuz. Hele hele bu ödülü Ekovitrin gibi Türkiye'nin saygın bir ekonomi dergisinden almak bizim için bunun önemini daha da artırıyor. Ben bu vesileyle hem Ekovitrin dergisine hem de burada bulunan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum." şeklinde konuştu.

Brothers & Partners, iş ve sosyal güvenlik uygulamaları ve hukuku alanında Türkiye genelinde yerli ve yabancı birçok şirkete danışmanlık ve denetim hizmeti veren bir kuruluş. Firma dünya ile rekabette risk ve fırsatların analizlerini yapan, kamuda çalışmış tecrübeli kadrosu ile iş dünyasına hizmet veriyor.