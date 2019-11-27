Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
106904
ALTIN
270.594
DOLAR
5.7397
STERLİN
7.4352
EURO
6.3243

Yılın İş ve Sosyal Güvenlik, Hukuk Danışmanlık Firması: Brothers & Partners

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül gecesinde "Yılın İş ve Sosyal Güvenlik, Hukuk Danışmanlık Firması" ödülü Brothers & Partners'a verildi. Ödülü firma adına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin elinden alan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Yahşi, ödülünü alırken yaptığı konuşmada "3 yıllık genç bir şirket adına ödül alıyorum ve bu açıdan gerçekten çok mutluyuz çok gururluyuz. Hele hele bu ödülü Ekovitrin gibi Türkiye'nin saygın bir ekonomi dergisinden almak bizim için bunun önemini daha da artırıyor. Ben bu vesileyle hem Ekovitrin dergisine hem de burada bulunan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Yılın İş ve Sosyal Güvenlik, Hukuk Danışmanlık Firması: Brothers & Partners

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül gecesinde "Yılın İş ve Sosyal Güvenlik, Hukuk Danışmanlık Firması" ödülü Brothers & Partners'a verildi. Ödülü firma adına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin elinden alan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Yahşi, ödülünü alırken yaptığı konuşmada "3 yıllık genç bir şirket adına ödül alıyorum ve bu açıdan gerçekten çok mutluyuz çok gururluyuz. Hele hele bu ödülü Ekovitrin gibi Türkiye'nin saygın bir ekonomi dergisinden almak bizim için bunun önemini daha da artırıyor. Ben bu vesileyle hem Ekovitrin dergisine hem de burada bulunan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

27 Kasım 2019 Çarşamba 12:54
1313 Okunma
Yılın İş ve Sosyal Güvenlik, Hukuk Danışmanlık Firması: Brothers & Partners

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

Brothers & Partners Yönetim kurulu üyesi Harun Topalcı, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Yahşi ve Genel Koordinatör Umut Çiray

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül gecesinde "Yılın İş ve Sosyal Güvenlik, Hukuk Danışmanlık Firması" ödülü Brothers & Partners'a verildi. Ödülü firma adına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin elinden alan Brothers & Partners Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Yahşi, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, "Ben daha önce değişik firmalarda üst düzey yöneticilik yaptım ve çok sayıda ödül aldım eski Albaraka Türk genel müdürüydüm. O yüzden ödül alma anlamında ciddi bir arşivimiz var ama bugün ilk defa kendi kurduğumuz bir şirket adına, 3 yıllık genç bir şirket adına ödül alıyorum ve bu açıdan gerçekten çok mutluyuz çok gururluyuz. Hele hele bu ödülü Ekovitrin gibi Türkiye'nin saygın bir ekonomi dergisinden almak bizim için bunun önemini daha da artırıyor. Ben bu vesileyle hem Ekovitrin dergisine hem de burada bulunan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum." şeklinde konuştu.

Brothers & Partners, iş ve sosyal güvenlik uygulamaları ve hukuku alanında Türkiye genelinde yerli ve yabancı birçok şirkete danışmanlık ve denetim hizmeti veren bir kuruluş. Firma dünya ile rekabette risk ve fırsatların analizlerini yapan, kamuda çalışmış tecrübeli kadrosu ile iş dünyasına hizmet veriyor.

Son Güncelleme: 30.11.2019 13:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın Bakanı: Ruhsar Pekcan
Yılın Bakanı: Ruhsar Pekcan
Siyaset Onur Ödülü, Cemil Çiçek'in oldu
Siyaset Onur Ödülü, Cemil Çiçek'in oldu
İş Dünyası Onur Ödülü Yılmaz Ulusoy'un
İş Dünyası Onur Ödülü Yılmaz Ulusoy'un

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim