Yılın İş Adamı: Ahmet Şevki Öztek

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

YILIN İŞ ADAMI: AHMET ŞEVKİ ÖZTEK

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde bu yıl "Yılın İş Adamı" ödülü Ahmet Şevki Öztek’e verildi. Öztek Şirketler Grubu’nun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şevki Öztek, ödülünü Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski başkanı Cemil Çiçek’ten aldı.

Öztek ödülünü alırken yaptığı konuşmada "48 sene evvel sanayicilik yapıyordum. Ekovitrin dergisinin değerli kurucularını da ABD'de iş yaptığım dönemlerde, onların Ekovitrin'i aşağı yukarı yeni kurduğu dönemlerden beridir tanıyorum. Kendilerine bana böyle bir ödülü layık gördükleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sanayici ne der bilirsiniz; ürettikçe zaten ödülümüzü alırız. Ürettiğimizi dünyaya sattıkça ödülümüzü alırız ya da dünyada ithal edilen malların önüne geçtiğimizde de ödülümüzü alırız. Fakat bugünkü gibi bu tür ödüller bizlerin motivasyonunun yükselmesi için birer dinamo niteliğindedir. Bu organizasyonu yapan dostlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Öztek Şirketler Grubu’nun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şevki Öztek, tekstil ve hazır giyim sektöründe uluslararası alanda başarılar elde eden bir iş adamı. Savunma ve güvenlik sektörlerine de yatırımlar yapan Öztek’in şirketleri, Spectra markasıyla askeri ve güvenlik alanında nano teknolojik kumaşlar ve balistik üretimi yapıyor ve konfeksiyon üretimi gerçekleştiriyor. Millileşme hamlesi doğrultusunda yatırımları ile savunma sanayiimize katkıda bulunan Öztek Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şevki Öztek, bu başarılarının bir sonucu olarak "18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde "Yılın İş Adamı" seçildi.