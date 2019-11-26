Yılın Belediye Başkanı: Murat Ercan

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

YILIN BELEDİYE BAŞKANI: SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN

"Yılın Belediye Başkanı Ödülü", Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a Cemil Çiçek tarafından verildi.

Ercan, "Kasım ayı bizim için uğurlu bir ay. Bu ayın başında sıfır atık konusunda Türkiye'nin en başarılı belediyesi seçilmiştik. Sayın Emine Erdoğan'ın elinden o ödülümüzü almıştık. Bugün de duayen isimlerden Sayın Cemil Çiçek'in elinden bu ödülü almak da ayrıca beni mutlu etti. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarında uzman olan Murat Ercan, Ak Parti Ankara İl Başkanlığı komisyonlarında görev yaptı. 30 mart 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ercan, 10 Kasım 2017 tarihinde Sincan Belediye Başkanlığı görevini devraldı. 31 mart 2019 yerel seçimlerde ise halkın oyuyla Sincan Belediye Başkanı seçildi.