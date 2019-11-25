Yılın Bankası Halkbank oldu

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ekovitrin Yönetim Kurulu ile...

YILIN BANKASI: HALKBANK

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi Atatürk’ün yaşamının son yılında hayata geçirdiği Halkbank 81 yıldır esnafın ve kobilerin ayakta kalması ve büyümesi için destek veriyor. Yılın bankası seçilen Halkbank’ın Genel Müdürü Osman Arslan törende hazır bulundu. Halkbank adına ödülü teslim alan Genel Müdür Arslan, "Bu ödülü 81 yıldır milli bankamızın 20 bin çalışanı ve 10 milyonu aşkın müşterisi adına alıyorum." dedi.