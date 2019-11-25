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Türbosan "Makine Sanayiinde Yılın Şirketi" oldu

Ekovitrin Yılın Starları ödül töreninde Türbosan, ‘Makine Sanayiinde Yılın Şirketi’ ödülünü kazandı. Şirket adına Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un elinden ödülü teslim alan Türbosan Türbomakinalar San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, ödülünü alırken yaptığı konuşmada "İçimizdeki üretim ve ihracat aşkı bizi buralara getirdi. İşimizin arkasında çok büyük bir ekip çalışması var bu vesileyle bütün ekibime de burada teşekkür ederim." dedi. TÜRBOSAN TÜRBOMAKİNALAR A.Ş. bir mühendislik kuruluşu. Enerji verimliliği yüksek, enerji tasarufu sağlayan pompa ve pompa sistemleri üretimiyle Dünya’daki başarısıyla Türkiye ile birlikte global pazarda uluslararası gücüyle 43 ülkede faaliyet gösteriyor.

Türbosan "Makine Sanayiinde Yılın Şirketi" oldu

Ekovitrin Yılın Starları ödül töreninde Türbosan, ‘Makine Sanayiinde Yılın Şirketi’ ödülünü kazandı. Şirket adına Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un elinden ödülü teslim alan Türbosan Türbomakinalar San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, ödülünü alırken yaptığı konuşmada "İçimizdeki üretim ve ihracat aşkı bizi buralara getirdi. İşimizin arkasında çok büyük bir ekip çalışması var bu vesileyle bütün ekibime de burada teşekkür ederim." dedi. TÜRBOSAN TÜRBOMAKİNALAR A.Ş. bir mühendislik kuruluşu. Enerji verimliliği yüksek, enerji tasarufu sağlayan pompa ve pompa sistemleri üretimiyle Dünya’daki başarısıyla Türkiye ile birlikte global pazarda uluslararası gücüyle 43 ülkede faaliyet gösteriyor.

25 Kasım 2019 Pazartesi 22:18
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Türbosan "Makine Sanayiinde Yılın Şirketi" oldu

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

MAKİNE SANAYİİNDE YILIN ŞİRKETİ

Türbosan, '18. Ekovitrin Yılın Starları Ödül Töreni'nde ‘Makine Sanayiinde Yılın Şirketi’ ödülünü kazandı. Ödülü şirket adına Türbosan Türbomakinalar San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Kocaeli Dilovası Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sedat Silahtaroğlu aldı. Silahtaroğlu ödülü Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un elinden aldı.
 

Ödülünü aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Sedat Silahtaroğlu,"Öncelikle Ekovitrin Medya Grubu'na bu toplantıyı organize ettikleri, hepimizi burada ağırladıkları için çok çok teşekkür ederim. Ben bütün makine sektörü adına bu ödülü alıyorum. Onların adına kabul ediyorum. İçimizdeki üretim ve ihracat aşkı bizi buralara getirdi. İşimizin arkasında çok büyük bir ekip çalışması var bu vesileyle bütün ekibime de burada teşekkür ederim." dedi.

76 Firmayla İş Birliği Gerçekleştiren TÜRBOSAN TÜRBOMAKİNALAR A.Ş. inovasyon gücü yüksek mühendisleriyle Ar-Ge çalışmalarında çağın getirdiği teknolojik yenilikleri ile birlikte tecrübeli profesyonel kadrosuyla bugünün beklentilerinin üzerinde pompa ürünleri üretiyor… 

Türbosan Türbomakinalar hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
•    Verimliliği ve Yüksek Performansı
•    Enerji tasarruflu  ürünleri 
•    Uzun işletme ömürlü yüksek kalitesi
•    Ekonomik ve uzun vadeli yedek parça temini 
•    Müşteri isteklerini karşılayan ürünleri 
•    Ulaşılabilirlik ve çözüm ortağı olması

Son Güncelleme: 30.11.2019 13:49
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