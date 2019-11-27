Teknolojide Yılın Şirketi: ASTAŞ JUKI

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

TEKNOLOJİDE YILIN ŞİRKETİ: ASTAŞ JUKI

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül gecesinde "Teknolojide Yılın Şirketi" ödülü ASTAŞ JUKI’ye verildi. Ödülü firma adına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin elinden alan ASTAŞ JUKI Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Aşçı, ödülünü alırken "ASTAŞ JUKI ailesini bu güzel ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Ekovitrin ailesine nice 18. yıllar diliyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Türk hazır giyim sanayiine uzun yıllardır Japon JUKI ile birlikte teknolojik çözümler sunan ASTAŞ JUKI, 39 yıllık bilgi ve tecrübesi ile tekstil ve konfeksiyon sektörüne katma değer sağlıyor. Başta Japonya ve Almanya olmak üzere teknolojide söz sahibi ülkelerin markalarının distribütörlüğünü de yürüten ASTAŞ JUKI, kendi markalarıyla üretim de gerçekleştiriyor.