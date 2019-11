Siyaset Onur Ödülü, Cemil Çiçek'in oldu

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

SİYASET ONUR ÖDÜLÜ CEMİL ÇİÇEK'İN OLDU

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde bu yıl "Siyaset Onur Ödülü" Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski başkanı Cemil Çiçek’e verildi. Duayen siyaset adamı ödülünü Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata ve Bilal Koçak'ın elinden aldı. Çiçek aynı zamanda gecede konuşma yapan isimlerden biriydi.

Çiçek'in konuşmasından satır başları şöyle: "Şüphesiz bu ödüller önemli biraz evvel de bir dostumuz ifade etti. 'Marifet iltifata tabiidir.' Zaman zaman birbirimizi çok acımasızca tenkit ederiz, hep karamsar bakarız hep bardağın boş tarafından bakarız. Elbette her dönemde her zaman bir kısım yanlışlıklar eksiklikler olur. Her zaman işler dosdoğru gitmiyor olabilir. Ama bu ülkede her zaman güzel şeyler de oldu, oluyor."