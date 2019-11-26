Ortadoğu'da yılın iş adamı: Güner Çakıroğlu

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

ORTADOĞU’DA YILIN İŞADAMI: GÜNER ÇAKIROĞLU

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreni kapsamında "Ortadoğu'da yılın iş adamı" ödülünü DEWA ve DEMA montaj firmalarının Yönetim Kurulu Başkanı Güner Çakıroğlu kazandı. Ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’dan alan Çakıroğlu, "Bizler gerçekten çok mücadele veren insanlarız. 35 yıl önce Almanya'ya gittim. Çok gururla söyleyeceğim iki şey var: Avrupa'nın en yüksek binasını yapıyorum. Bu çok gurur verici bir olay. Bunun yanında buradaki başarımdan dolayı Mekke'deki ihaleyi kazandım. Mekke ve Medine'de yenileme projesinde Almanlar ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Ben Türkiye'nin en fakir kazasının bir çocuğuyum. Çalışmakla başarmanın çok büyük bir şey olduğunu biliyorum. Onun için hepinize teşekkür ediyorum."" dedi.

Almanya’da konut ve inşaat sektöründeki başarısını ortadoğuya taşıyan DEWA ve DEMA montaj firmalarının yönetim kurulu başkanı Güner Çakıroğlu, islam dünyasının en kutsal mekanı Kabe’nin dış cephe restorasyonunu yapıyor.