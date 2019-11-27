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"Kadın şiddetle değil, başarıyla anılmalı"

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreni kapsamında "Yılın Kadın Girişimcisi" ödülü Şanlıurfa'da filizlenen girişimcilik hikayesiyle herkesi etkileyen bir isme; AWA Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Aysel Dondurmacı’ya verildi. Ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’dan alan Dondurmacı, "Ekovitrin ailesine ödül için teşekkür ediyorum. Kadın şiddetle değil başarıyla anılmalı." dedi. Dondurmacı'nın bu sözleri salondan büyük alkış topladı.

"Kadın şiddetle değil, başarıyla anılmalı"

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreni kapsamında "Yılın Kadın Girişimcisi" ödülü Şanlıurfa'da filizlenen girişimcilik hikayesiyle herkesi etkileyen bir isme; AWA Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Aysel Dondurmacı’ya verildi. Ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’dan alan Dondurmacı, "Ekovitrin ailesine ödül için teşekkür ediyorum. Kadın şiddetle değil başarıyla anılmalı." dedi. Dondurmacı'nın bu sözleri salondan büyük alkış topladı.

27 Kasım 2019 Çarşamba 17:40
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"Kadın şiddetle değil, başarıyla anılmalı"

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

ANADOLU’DA YILIN KADIN GİRİŞİMCİSİ: AYSEL DONDURMACI

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreni kapsamında "Yılın Kadın Girişimcisi" ödülü Şanlıurfa'dan başlayan girişimcilik hikayesiyle herkesi etkileyen bir isme; AWA Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Aysel Dondurmacı’ya verildi. Ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’dan alan Dondurmacı, "Ekovitrin ailesine ödül için teşekkür ediyorum. Ben iki cümle kurmak istiyorum: Kadın şiddetle değil başarıyla anılmalı." dedi. Dondurmacı'nın bu sözleri salondan büyük alkış topladı.

2011 yılında Şanlıurfa Haliliye’de yöresel marka oluşturarak gastronomi alanında ilk işletmesini açan Aysel Dondurmacı, kuyumculuk sektöründe AWA markası ile faaliyetini devam ettiriyor. Anadolu’da kadın girişimcilerin sayısının artırılması için emek veren başarılı isim, Şanlıurfa'da üç alanda birden istihdam sağlıyor.

Son Güncelleme: 02.12.2019 13:34
Anahtar Kelimeler:
Aysel DondurmacıAwa
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