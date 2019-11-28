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İş Dünyası Onur Ödülü Yılmaz Ulusoy'un

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde bu yıl "İş Dünyası Onur Ödülü" Yılmaz Ulusoy'a verildi. Başarılı iş adamının törende bulunamaması sebebiyle Ulusoy’un ödülünü kızı Pelin Ulusoy Tepret aldı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski başkanı Cemil Çiçek’in elinden ödülü alan Tepret, Yılmaz Ulusoy adına teşekkürlerini iletti.

İş Dünyası Onur Ödülü Yılmaz Ulusoy'un

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde bu yıl "İş Dünyası Onur Ödülü" Yılmaz Ulusoy'a verildi. Başarılı iş adamının törende bulunamaması sebebiyle Ulusoy’un ödülünü kızı Pelin Ulusoy Tepret aldı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski başkanı Cemil Çiçek’in elinden ödülü alan Tepret, Yılmaz Ulusoy adına teşekkürlerini iletti.

28 Kasım 2019 Perşembe 15:00
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İş Dünyası Onur Ödülü Yılmaz Ulusoy'un

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

İŞ DÜNYASI ONUR ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ: YILMAZ ULUSOY

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde bu yıl "İş Dünyası Onur Ödülü" Yılmaz Ulusoy'a verildi. Başarılı iş adamının törende bulunamaması sebebiyle Ulusoy’un ödülünü kızı Pelin Ulusoy Tepret aldı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski başkanı Cemil Çiçek’in elinden ödülü alan Tepret, Yılmaz Ulusoy adına teşekkürlerini iletti.



Yılmaz Ulusoy, 1958 yılında Ulusoy grubunda başladığı iş hayatını 60 yıldır aktif bir şekilde sürdürüyor. Taşımacılık, turizm ve tekstil sektörlerinde önemli yatırımlara imza atan Yılmaz Ulusoy iş dünyasının duayen isimleri  arasında yer alıyor. Ulusoy; iş, sanat, kültür, spor ve çevre ile ilgili pek çok mesleki örgüt ve sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev yapmaktadır. Halen Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. 

Son Güncelleme: 30.11.2019 13:45
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