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"Bu ödülü Hollanda'ya gururla götüreceğim"

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreni kapsamında "Avrupa'da Yılın Kadın Girişimcisi" ödülü Ahu Bozkurt'un oldu. Ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un elinden alan La Elegance Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Bozkurt, "Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok mutluyum. Ekovitrin ailesine teşekkür etmek istiyorum. Bu ödülü Hollanda'ya gururla götüreceğim." diyerek duygularını dile getirdi.

"Bu ödülü Hollanda'ya gururla götüreceğim"

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreni kapsamında "Avrupa'da Yılın Kadın Girişimcisi" ödülü Ahu Bozkurt'un oldu. Ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un elinden alan La Elegance Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Bozkurt, "Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok mutluyum. Ekovitrin ailesine teşekkür etmek istiyorum. Bu ödülü Hollanda'ya gururla götüreceğim." diyerek duygularını dile getirdi.

27 Kasım 2019 Çarşamba 17:14
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"Bu ödülü Hollanda'ya gururla götüreceğim"

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.
 


AVRUPA’DA YILIN KADIN GİRİŞİMCİSİ: AHU BOZKURT

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreni kapsamında "Avrupa'da Yılın Kadın Girişimcisi" ödülü Ahu Bozkurt'un oldu. Ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un elinden alan La Elegance Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Bozkurt, "Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok mutluyum. Ekovitrin ailesine teşekkür etmek istiyorum. Bu ödülü Hollanda'ya gururla götüreceğim." diyerek duygularını dile getirdi.

Hollanda’da çalışma hayatına güzellik uzmanı olarak atılan genç girişimci, sektöre yönelik yaptığı yeniliklerle dikkat çekti. La Elegance firmasını kuran Bozkurt, spa merkezlerine yönelik geliştirdiği ürün gamı ile Türkiye’de de bir çok merkezin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Son Güncelleme: 02.12.2019 13:35
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