AK Parti Yeşilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halis Bartu, yaş haddini doldurduğu için başkanlık görevini bıraktı. Bartu, sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayımladı.Şehmus EDİS/ MARDİN (İGFA) -

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kızıltepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halis. Bartu, 3 yıla aşkın süreden beri sürdürdüğü başkanlık görevine yaş haddini dolurması nedeniyle veda etti. AK Parti Kızıltepe 8. Olağan Kongresinde görevine devam eden Yeşilli ilçe Başkanı İsmail Bayhoca'ın başkanlığındaki ana kademede görevine devam edecek olan Bartu, yayımladığı mesajla AK Gençlik’e veda etti.

Bartu,yayımladığı mesajında,2014 yilindan itibaren partimin çesitli kademelerinde görev aldigim Ve 3 Yıldan bu yana Onurla ve Gururla Yürüttüğüm AK Parti Yeşilli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı Görevimden yaş haddinden dolayı bügün itibari ile ayrılmış bulunduğunu açıkladı.

Görev yaptığı süre zarfında Ak Parti davasına en iyi hizmeti yapmaya çalıştığını ifade eden Bartu" Başta Cumhurbaskanimiz sayın Recep Tayyip Erdogan olmak üzere Genel Merkez Gençlik Kolları Baskanimiz Sn.Eyyüp Kadir Inan, Genel Merkez Teskilat Baskanimiz Sn. Yusuf Ibis, MYK MKYK ve

beraber çalistigimiz tüm Bölge Koordinatörlerim, Milletvekillerimiz Sn. Faruk Kılıç ve Dr. Muhammed Adak,, il Baskanimiz Sn. Mehmet Uncu , her zaman her kosulda bizi hiç yalniz birakmayan baskanim, agabeyim il Gençlik Kolları Baskanim Sn. Tarik Atlı , Önceki Dönem il Baskanimiz Sn. Vahap Alma ,Belediye Başkanımız . Hayrettin Demir ilçe Başkanımız . İsmail Bayhoca ve önceki dönem ilçe baskanimiz Şahabettin Şafak , il Kadin Kollari Baskanimiz Sn. Esengül Aydın Sancar ilçe Kadin Kolları Baskanimiz Sn. Esma Görgen ve önceki Dönem ilçe Gençlik kolları Başkanımız İbrahim Kudat beraber yillardir her zorlukta partimiz için gece gündüz çalisan yol ve dava arkadaslarm, kiymetli ilçe gençlik kollari yönetimim özelinde bu kutlu davada edindigim görev süresince sahsima desteklerini esirgemeyen tüm teskilat mensuplarimiza, aileme, beni her konuda destekleyen kiymetli esime ve tüm Yeşilli halkina tesekkür ediyor, neferi oldugum AK Partimize ve davamiza bir ömür hizmet etmeye devam etmekten gurur duyacagimi ifade ediyorum"dedi.