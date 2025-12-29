Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii hamlesine kritik bir katkı daha geldi. Türkiye’nin ilk ve tek EASA onaylı havacılık verisi üreticisi olan KEYVAN tarafından geliştirilen navigasyon veri çözümleri, ASELSAN’ın tüm aviyonik süitleri ve platformlarında tam uyumlu şekilde kullanılmaya başlandı.

KEYVAN ile ASELSAN arasında 2022 yılında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların ardından, gelinen noktada KEYVAN navigasyon veri tabanı çözümleri, ASELSAN’ın yerli ve milli aviyonik sistemlerinde güvenle entegre edilerek aktif kullanıma alındı.

Yapılan açıklamada, KEYVAN tarafından üretilen havacılık seyrüsefer verilerinin; aviyonik sistem entegrasyonlarında, kritik görev senaryolarında ve savunma odaklı platformlarda yüksek doğruluk ve güvenilirlik sunduğu vurgulandı. Bu verilerin, özellikle operasyonel güvenlik ve görev başarısı açısından stratejik önem taşıdığı belirtildi.

Türkiye’nin havacılık ve savunma alanındaki veri bağımsızlığına dikkat çekilen açıklamada, “Gökyüzünde bağımsızlık; yalnızca teknoloji üretmekle değil, bu teknolojiyi besleyen yerli, milli ve doğru veriye sahip olmakla mümkündür” ifadelerine yer verildi.

KEYVAN’ın EASA onaylı veri üretim kabiliyetiyle ASELSAN’ın yerli aviyonik çözümlerinin buluşması, Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.