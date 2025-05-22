DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz, “Başarılı bir entegrasyon sürecinin ardından gelen bu stratejik adım, DHL’in hem bize hem de Türkiye’ye duyduğu güveni gösteriyor. MNG Kargo’nun yıllara dayanan yerel uzmanlığını, DHL’in global ağı ve lojistik yetkinliğiyle bir araya getirerek, Türkiye’nin uluslararası ticaretteki rolünü büyütmeyi, ülkemizi bölgesel bir lojistik üs haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ekim 2023’te DHL Ailesi’ne katılan MNG Kargo, yaklaşık 1,5 yıllık bir entegrasyon sürecinin ardından, Türkiye’deki faaliyetlerine DHL eCommerce ismiyle devam edecek.

22 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da sektör temsilcileri, çalışanlar, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda MNG Kargo’dan DHL eCommerce’e uza nan yolculuğu anlatan DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz, “Başarılı bir entegrasyon sürecinin ardından gelen bu stratejik adım, DHL’in hem bize hem de Türkiye’ye duyduğu güveni gösteriyor. DHL eCommerce’un “Strateji 2030” kapsamında Türkiye’yi kritik bir pazar olarak görmesi, ülkemizde uzun vadeli büyüme planları olduğunun en somut ifadesi. Bu dönüşümü Türkiye’nin lojistik altyapısını güçlendiren büyük bir yatırım hamlesi olarak değerlendirmek gerek. Global bir markanın Türkiye pazarında kendi adıyla yer alması, ülkemizin lojistik altyapısının ne kadar güçlü ve geleceğe hazır olduğunun işareti. MNG Kargo’nun yıllara dayanan yerel uzmanlığını, DHL’in global ağı ve lojistik yetkinliğiyle bir araya getirerek; Türkiye’nin uluslararası ticaretteki rolünü büyütmeyi, ülkemizi bölgesel bir lojistik üs haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“250 Milyon Euro’luk Yatır ımla Yeni Bir Dönem Başlıyor”

Kargo sektöründe hizmet kalitesini daha da yukarı taşımak ve en iyi müşteri deneyimini sunmak hedefi ile çalıştıklarını söyleyen Gündüz sözlerine şöyle devam etti: “Daha önce de açıkladığımız gibi, 250 milyon Euro’luk yatırım planımız devam ediyor. Bu yatırımlar; yeni transfer merkezlerinin kurulması, otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, operasyon ağımızın genişletilmesi, araç filomuzun modernizasyonu ve sürdürülebilir lojistik çözümlerine odaklanmamızı sağlayacak. Hedefimiz önümüzdeki üç yıl içinde mevcut kapasitemizi iki katına çıkarmak. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyada 220’den fazla ülkede, günde 600 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştırırken, bu yatırımlarla kapasitemiz günlük 1.2 milyon adede ulaşacak. Amacımız, operasyonel yapımızı daha da güçlendirerek Türkiye’yi bölgesel bir merkez haline getirmek.”

? ??Global ağımızla daha fazla müşteriye ulaşıyoruz”

2023’teki satın almanın ardından entegrasyon süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ve DHL eCommerce’e geçiş sürecini anlatan Kağan Gündüz, “Müşterilerimizin, DHL’in global birikiminden ve operasyonel tecrübesinden faydalanmasını sağlayacak yeni projeleri hayata geçirdik. Bir yandan Türkiye içinde sunduğumuz hizmetleri müşteri memnuniyetini merkeze alarak yeniden şekillendirirken aynı zamanda yurt dışına e-ihracat yapmak isteyen müşterilerimizin yeni pazarlara açılmalarına destek olmak üzere, diğer DHL şirketleriyle iş birliğine giderek sunduğumuz servisleri de çeşitlendirdik. Bu kapsamda, sunduğumuz yurt içi gönderi çözümlerine ek olarak, sınır ötesi e-ticaret yapmak isteyen müşterilerimize daha avantajlı fiyatlar ve hızlı teslimat seçenekleriyle ürünlerini son alıcılarına ulaştırma kolaylığı sağladık. Önümüzdeki dönemde de, DHL? ??in global gücünü arkamıza alarak müşterilerimize dünya standartlarında hizmet sunmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

50 binden fazla çalışana istihdam sağlıyor

Türkiye’de kendi markası ile yola devam edecek olan DHL eCommerce, Türkiye’nin de dahil olduğu çeşitli Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan başta olmak üzere bazı Asya ülkelerinde yurt içi gönderi taşımacılığı alanında faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda sınır ötesi e-ticaret çözümleri de sunan DHL eCommerce bu güçlü operasyon ağı sayesinde müşterilerine güvenilir, esnek ve yüksek kaliteli lojistik çözümleri sunmaya devam ediyor.

Dünya genelinde 50 binden fazla çalışanı, 26 binden fazla aracı ve 8 kargo uçağıyla hizmet veren DHL eCommerce, 2024 yılında 1.8 milyardan fazla gönderi taşıdı. Şirket, bireysel ve kurumsal müşterilerine teslimat süreçlerini basitleştiren, ihtiyaçlarına özel e-tica ret çözümleri sunan küresel bir lojistik lideridir.

İsim değişikliği nedeniyle gönderi süreçlerinde herhangi bir farklılık olmayacak

MNG Kargo’nun Türkiye’de DHL eCommerce adı ile yola devam etme kararının ardından Türkiye genelinde marka değişimi ile ilgili büyük bir operasyon da yürütülüyor. Bu süreçte gönderim sürecinde hiçbir aksama yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmış durumda. Buna göre;

Marka dönüşümü ile birlikte tüm şubeler ve araçlarda kademeli olarak MNG Kargo markası ve logosu yerine DHL eCommerce markası ile logosu yer alacak. MNG Kargo’nun 850’den fazla şubesi, 7’si teknolojik transfer merkezi olmak üzere toplam 28 transfer merkezi, 14 bölge müdürlüğü, 4.100’den fazla aracı ve 11.000’in üzerinde çalışanı ve iş ortakları ile DHL eCommerce markası altında hizmet sunacak.

Gönderi süreci MNG Kargo’da olduğu gibi DHL eCommerce’de de aynı şek ilde devam edecek. Kargo göndermek isteyenler Bireysel Online Gönderi seçeneği ile online olarak ya da en yakın DHL eCommerce şubesini ziyaret ederek gönderim işlemini gerçekleştirebilecek.

Daha önce MNG Kargo markası ile yapılan gönderi takibi, artık DHL eCommerce web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek, gönderilerin durumuyla ilgili anlık güncellemeler müşteriler tarafından kolayca takip edilebilecek.

DHL eCommerce’ün Türkiye’de attığı bu adım, Türkiye ekonomisine yönelik güçlü bir katkıyı da gösteriyor. Sektörün altyapısına yapılan yatırımların, doğrudan istihdam artışını desteklerken, üretici ve ihracatçılara sunulan rekabet avantajlarıyla birlikte Türkiye’nin ticaret hacminde de katkı sağlaması hedefleniyor. Türkiye’nin dört bir yanına ve dünyanın 220’den fazla ülkesine ulaşan bu yeni yapı, yerelden globale uzanan örnek bir başarı hikâyesinin temellerini oluşturuyor.