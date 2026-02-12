Türkiye ise, 40’ı aşkın katılımcısıyla fuarda güçlü bir şekilde yer alarak yerli teknoloji kapasitesini ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü ortaya koyacak. Türk üreticilerin ihracat potansiyelinin artması, yeni ortaklık modelleri ve yenilikçi ekipman çözümleri fuarın öne çıkan başlıkları arasında yer alacak. Ayrıca, INTERSCHUTZ 2026 kapsamında Avrupa İtfaiye Yöneticileri Federasyonu’nun düzenlediği ilk FEU Liderlik Konferansı ise Avrupa ve uluslararası acil müdahale liderlerini stratejik bir platformda bir araya getirecek.

Yangın güvenliği, kurtarma hizmetleri ve sivil savunma alanında dünyanın en kapsamlı buluşmalarından biri olan INTERSCHUTZ 1–6 Haziran 2026 tarihleri arasında Hannover’de sektör profesyonellerini yeniden bir araya getirecek. Fuar, en ileri teknolojiler ve küresel inovasyonları odağına alırken, “Sivil Savunmada Dönüm Noktası” teması çerçevesinde Avrupa ve dünyada giderek karmaşıklaşan risk ortamına da kapsamlı bir perspektif sunacak.

Yapı standartlarında kritik bir dönüşüm sürecinden geçen Türkiye ise 2022 yılına kıyasla daha yüksek katılımla fuarda yer alarak; yangınla mücadele, arama-kurtarma ve güvenlik teknolojilerinde artan üretim kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü küresel platformda ortaya koymayı hedefliyor.

Çözüm odaklı yaklaşımıyla öne çıkan INTERSCHUTZ kapsamında, uygulamalı canlı gösterimler, uluslararası uzman konferansları (Avrupa İtfaiye Yöneticileri Federasyonu’nun ilk FEU Liderlik Konferansı dâhil), dünyanın dört bir yanından gelen acil müdahale ekipleri ile karar vericilere yönelik yüksek profilli networking programlarıyla dikkat çekiyor. Sergi alanının ötesine geçen bu kapsamlı içerik yapısı; sektörün teknik kapasitesini, operasyonel deneyimini ve bilgi paylaşım gücünü aynı platformda buluşturarak güvenli ve dirençli bir gelecek için somut çözümler sunuyor.

“INTERSCHUTZ 2026, geleneksel temaların yanı sıra, ‘sivil savunmada dönüm noktası’ konusunu merkeze alıyor”

Deutsche Messe AG'nin INTERSCHUTZ, LIGNA, parts2clean ve SurfaceTechnology GERMANY direktörü Hendrik Rawe Istanbul’da gerçekleşen basın toplantısında, “INTERSCHUTZ 2026, yangınla mücadele ve kurtarma hizmetleri gibi geleneksel temaların yanı sıra, Avrupa’yı yakından ilgilendiren ‘sivil savunmada dönüm noktası’ konusunu da merkeze alıyor. Bu alandaki tüm aktörler, en son teknolojinin kullanılması dışında, yeni disiplinler arası ve sınır ötesi iş birliği, ortak stratejiler ve ortak bir anlayış ve yaklaşım gerektiren zorluklarla karşı karşıya. Bu kapsamda ‘Yarını korumak’ mottosuyla geleceği şekillendiren sektörün en önemli ticaret fuarlarından biri olan INTERSCHUTZ, tüm disiplinlerden karar vericileri bir araya getiriyor” dedi.

Toplantıda değerlendirmede bulunan AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel ise; dernek olarak bu yıl 30’uncu yıllarını kutladıklarını belirterek, “Yeni dönemde kendimizi afet krizlerinden ziyade işin risk tarafını öne çıkarmaya odaklanacağız. Bu kapsamda topluma afetlere hazır olması yönünde eğitimler vereceğiz. Afetler yaşandıktan sonra onu durdurmanız imkânsız, ancak öncesi hazırlıklar hayat kurtarıyor. Ekipmanlarımız, alt yapımız, bilgi birikimimiz ve planlarımız afetlere hazır olmalı.“şeklinde konuştu. Interschutz 2026 Fuarı’nın özellikle yangın afetine karşı global bir farkındalığın oluşmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Serhat Akbel, “Yangın afeti son yıllarda Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında ağır şekilde hissediliyor. Riski fark edip, ona göre adımları atmak önemli. Interschutz 2026 Fuarı’nın bu anlamda önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz” dedi.

Türkiye, küresel bir rol hedefliyor

Fuarda 40’ı aşkın katılımcıyla yer alacak olan Türkiye, INTERSCHUTZ 2026'da yangınla mücadele, kurtarma ve güvenlik teknolojileri alanında büyüyen bir pazar olarak küresel bir rol üstlenmeyi hedefliyor. INTERSCHUTZ 2022’ye 34 Türk firmasıyla katılarak önemli bir ivme yakalayan Türkiye, 2026 edisyonunda bu yükselişi daha görünür bir küresel temsil ile sürdürmeyi amaçlıyor.

Türkiye yangın güvenliği ekipmanları pazarının 2033’e kadar 569.04 milyon ABD doları seviyesine çıkması bekleniyor

Deep Market Insights’ın yaptığı bir çalışmaya göre, Türkiye yangın güvenliği ekipmanları pazarı 2024 yılı itibarıyla 358.58 milyon ABD doları değerine ulaşırken, bu değerin 2033 yılına kadar 569.04 milyon ABD doları seviyesine çıkması bekleniyor. 2025–2033 döneminde Türkiye pazarının, yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) yüzde 5.27 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. 2024 yılı itibarıyla yangın güvenliği çözümleri arasında en yüksek pazar payını yangın algılama sistemleri oluşturdu. Sunulan bu çözümler içinde en önemli büyüme faktörü olmayı sürdürmesi tahmin edilen yangın söndürücülerin 2033’e kadar en yüksek yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) göstermesi bekleniyor.

Türkiye, son yıllarda önemli bir ihracatçı konumunda

Almanya Ticaret ve Yatırım Ajansı (GTAI) tarafından Ağustos 2024'te yayınlanan bir hedef pazar analizinde ise, güvenlik altyapısının Türk toplumunda giderek artan bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Sıkı kalite standartları nedeniyle Türkiye, uluslararası iş birliklerinin kaçınılmaz hale geldiğini ortaya koyuyor. Türkiye'de güçlü bir itibara sahip olan “Made in Germany” etiketli Alman ürünleri, Alman şirketleri için pazardaki fırsatları daha da güçlendiriyor. Son yıllarda tedarik tarafında da önemli bir ihracatçı konumuna yükselen Türkiye; sektörün güçlü temsilcileriyle INTERSCHUTZ 2026’da yer alarak yangınla mücadele, kurtarma ve güvenlik alanlarında geliştirilen yerli teknolojilerin küresel pazarlardaki rekabet gücünü vurgulayacak.

Türkiye, kendi teknolojisini geliştirerek dışa bağımlılığı azaltıyor

Türkiye, yangınla mücadele ve kurtarma ekipmanları pazarının güvenlik ve savunma sanayisiyle olan güçlü entegrasyonu sayesinde, zırhlı polis ve özel görev araçlarından ileri elektronik sistemlere uzanan geniş bir yelpazede kendi teknolojisini geliştirerek dışa bağımlılığı azaltıyor. Türkiye pazarı bu nedenle de Avrupalı üreticiler için hem fırsatlar hem de zorluklar sunuyor. Türkiye'de sıkılaşan mevzuat, akıllı şehir projeleri ve yeni endüstriyel tesisler, yüksek kaliteli ekipman ve ağ bağlantılı sistemlere olan talebi artırırken, sayıları giderek artan Türk tedarikçiler de uzun süredir Avrupalı oyuncuların hâkim olduğu ihracat pazarlarına güçlü bir şekilde giriyor. INTERSCHUTZ 2026'da hem iddialı ihracatçılar olarak hem de yerelleştirme ve ortak girişim modelleri için güçlü iş ortakları şeklinde konumlanacak Türk şirketleri, bu çift yönlü rolünü net bir biçimde ortaya koyacak.